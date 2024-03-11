В Стерлитамаке состоялось открытие региональной недели женского бизнеса

Участников мероприятия поприветствовали председатель РО Ассоциации «Женщины бизнеса» по Республике Башкортостан Яна Василева, руководитель представительства ООО «Женщины бизнеса» Республики Башкортостан в г. Стерлитамак Марина Курбангалеева и начальник отдела по предпринимательству администрации ГО г. Стерлитамак Радмир Халилов.

Яна Васильева отметила, что данный форум проводится с целью создания поддерживающей и вдохновляющей среды, где женщины-предприниматели будут развивать свой бизнес-потенциал, а также обмениваться опытом и знаниями с другими представительницами бизнеса.

Перед началом работы площадок, состоялся круглый стол, за которым обсудили перспективы развития женского бизнеса в регионе. О ценности здоровья, основных трендах мирового развития и эффективном современном бизнесе рассказала депутат горсовета г. Стерлитамак, кандидат медицинских наук, директор ГК «Норис» Светлана Ковальская. Председатель Стерлитамакского местного отделения БРО «Опора России» Светлана Беляева поделилась результатами опроса, в котором были выделены основные трудности, с которыми сталкиваются предпринимательницы (доступ к финансированию, недостаток поддержки и наставничества, кадры). Участницы форума также узнали о программах поддержки предпринимательских инициатив в регионе (образовательная программа «МАМА в бизнесе», проект «Сделано Мамой – сделано в России). Об истории создания и сегодняшней работе Ассоциации предпринимателей г. Стерлитамак рассказала председатель совета Ассоциации предпринимателей Екатерина Фризен. Она отметила, что в сфере бизнеса важно не только конкурировать, но и сотрудничать. Управляющая киноцентром «Кинопорт», продюсер, креативный директор фестиваля «Купец 2.0» Мария Орешникова подчеркнула, что креативные индустрии важны для экономики страны и региона, так как они тоже создают рабочие места, производят конкурентные продукты, открывают новые направления деятельности, повышают качество жизни людей и являются сферой самореализации. О IT-сфере в Стерлитамаке рассказала генеральный директор сети сервисных центров по ремонту телефонов «ПЕДАНТ.РУ» Ксения Шипкова.

Подробнее в ближайшем выпуске нашей газеты.

Фото Тамары Андреевой