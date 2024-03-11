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11 Марта , 15:29

«Выборы в объективе»

С 15 по 17 марта в Стерлитамаке пройдёт конкурс «Выборы в объективе». Победителей ждут ценные призы: Apple iPhone 15 Pro, телевизор, путёвка в санаторий, поездка в Москву и другие.

«Выборы в объективе»
«Выборы в объективе»

Условия конкурса:
✅на своем избирательном участке (узнать который можно на сайте ЦИК России cikrf.ru) в один из дней - с 15 марта по 17 марта необходимо принять участие в выборах;
✅сделать фото со своим изображением (на фотографии может быть более одного человека) на фоне участка для голосования, процесса голосования или других атрибутов, находящихся в помещениях для голосования;
✅выложить фото на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте». Пост должен быть опубликован до 20:00 часов 17 марта. Страница должна быть открытой. В посте обязательно указать уникальный хэштег #ВыборыВобъективе2024СТР

Фотографии должны содержать позитивный сюжет, вызывать положительное отношение к голосованию и побуждать к активному участию в нём.

‼Запрещается: изображение на фотографии процесса непосредственного волеизъявления граждан; своих персональных данных либо персональных данных других участников выборов, в том числе чьих-либо адресов и телефонных номеров; фотографирование бюллетеня для голосования в виде, в котором можно установить волеизъявление автора либо другого гражданина; препятствование работе избирательной комиссии либо избирателям при реализации ими своего активного избирательного права.
Победителей конкурса определят с помощью сервиса рандомайзера.

Розыгрыш призов пройдет в три этапа в сообществе Региональный ресурсный центр «Алга» (https://vk.com/alga_str).
Промежуточные этапы розыгрыша:
- 15 марта в 20:00 будет разыграна хлебопечка;
- 16 марта в 20:00 будет разыграна мультиварка.

Заключительный этап розыгрыша главных призов состоится 18 марта в 18:00 в прямом эфире сообщества Региональный ресурсный центр «Алга» (https://vk.com/alga_str).

Главные призы:
➡Apple iPhone 15 Pro;
➡ телевизор Samsung;
➡ сертификат на отдых в город Москва;
➡ путёвка в санаторий «Красноусольский».

Более подробная информация в положении о конкурсе.

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