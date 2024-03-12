Кристина Мурясова из Стерлитамака участвует в республиканском конкурсе детских рисунков

Напомним, победила в нём Кристина Мурясова. Девочка учится во 2 классе школы № 35. Газета "Стерлитамакский рабочий" вручила призы Кристине - принадлежности для рисования, а также пригласительный билет на спектакль в Стерлитамакское театрально-концертное объединение.

По условиям конкурса, наша победительница принимает участие в республиканском этапе. В настоящее время идёт голосование. Поддержать нашу участницу можно здесь: https://vk.com/app7198399_-205125870#poll65dc64d532bbdb4e5ade8937

Голосование завершится в 17 часов 14 марта. Победителей ждут денежные призы.

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте", в сообществе "Наш Башкортостан".