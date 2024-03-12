-8 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
12 Марта , 10:50

Кристина Мурясова из Стерлитамака участвует в республиканском конкурсе детских рисунков

Недавно завершился городской этап республиканского конкурса рисунков к 23 февраля.

Кристина Мурясова из Стерлитамака участвует в республиканском конкурсе детских рисунков
Кристина Мурясова из Стерлитамака участвует в республиканском конкурсе детских рисунков

Напомним, победила в нём Кристина Мурясова. Девочка учится во 2 классе школы № 35.  Газета "Стерлитамакский рабочий" вручила призы Кристине -  принадлежности для рисования, а также пригласительный билет на спектакль в Стерлитамакское театрально-концертное объединение.

По условиям конкурса, наша победительница принимает участие в республиканском этапе. В настоящее время идёт голосование. Поддержать  нашу участницу можно здесь: https://vk.com/app7198399_-205125870#poll65dc64d532bbdb4e5ade8937

Голосование завершится в 17 часов 14 марта. Победителей ждут денежные призы.

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте", в сообществе "Наш Башкортостан".

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru