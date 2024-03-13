Андрей Назаров ознакомил Светлану Чупшеву с Межвузовским кампусом Уфы

Глава кабинета министров вкратце рассказал о строительстве первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, которая запущена в феврале 2023 года, а также о планах по возведению второй очереди.

Главе АСИ показали работу лабораторий вузов-резидентов, презентовали в «Точке кипения» проект по развитию международного школьного туризма. Также Светлана Чупшева высоко оценила проект по долговременному хранению информации в молекулах ДНК c использованием олиготек и Мастерскую киберфизических инноваций, которые вошли в ТОП-100 форума «Сильные идеи для нового времени» в 2024 году.

Светлана Чупшева назвала удачной и уникальной идею интегрировать в базу кампуса киберфизическую платформу для детей «Берлога».

– На базе Мастерской будут открыты полигоны, зоны тестировщиков цифровых отечественных продуктов, центры для школьников по ведущим направлениям, фаблабы (цифровые мастерские) для студентов и молодых ученых, конструкторские бюро. В том числе и поэтому в кампусе размещается мультимедийная студия «Муха». С опорой на национальную киберфизическую платформу планируем активное продвижение киберспорта в Башкортостане, – поделился Премьер-министр.

В дальнейшем модель Мастерской и платформы «Берлога» будет тиражирована на всю страну, а площадка в уфимском кампусе апробирована как федеральный центр компетенций для других регионов, в свою очередь отметила Светлана Чупшева.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23286/