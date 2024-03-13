Башкирия в числе лидеров федерального проекта «Чистая страна»

Республика показала высокие результаты при реализации федерального проекта. В его рамках в России ликвидируют свалки и опасные объекты в городах.



- За пять лет в рамках федпроекта "Чистая страна" в России убрали 128 несанкционированных свалок в границах городов и 80 опасных объектов, рядом с которыми проживают 15 млн человек. Очистили 2,2 тыс. га земель. За это время сформированы команды, которые помогают администрировать проекты по ликвидации накопленного вреда, до нас этого на системной основе никто не делал. По сути, мы создали новую отрасль и нормативно-правовую оболочку для нее. Разработали нормативные требования, регулирующие стоимость работ уже на этапе проектирования, сейчас они напрямую зависят от массы отходов, высоты и площади свалки. Сделали так, чтобы документы рассматривались быстрее. В результате завершаем федеральный проект с хорошими показателями, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Мурад Керимов.





В рамках проекта «Чистая страна» в 2023 году в Башкортостане ликвидировано 5 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, расположенных в границах городов Баймака, Благовещенска, Давлеканово, Сибая и Стерлитамака. На эти цели направлены более 2 млрд рублей. В этом году все работы по ликвидации свалки в городе Кумертау должны быть завершены. В результате этой работы улучшится качество жизни 468 тыс. человек.





– Президентом России поставлены стратегические задачи по повышению качества и уровня жизни населения, обеспечению устойчивого экономического роста и формированию комфортной среды проживания в республике. Впереди у нас много масштабных природоохранных проектов, которые направлены на улучшение комфортной среды, а значит много работы, которую мы должны выполнить достойно и качественно, - отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.