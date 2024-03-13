Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева участвовала в заседании Инвестиционного комитета Башкортостана

Информация появилась на сайте Главы Республики Башкортостан.

13 марта в Центре управления республикой Радий Хабиров провёл очередной «Инвестчас» с участием генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой.

На совещании обсудили системные вопросы по совершенствованию взаимодействия с инвесторами, а также рассмотрели новые проекты в различных отраслях экономики.

Глава Башкортостана отметил, что совещания в формате «Инвестчас» доказали свою эффективность. Предпринимательское сообщество положительно оценивает этот инструмент взаимодействия с органами власти. В регион приходят новые инвесторы, стабильно растёт и поток капиталовложений в экономику региона.

– Совещания в формате «Инвестчас» является эффективным инструментом взаимодействия с инвесторами и принятия быстрых управленческих решений. Мы проводим такие встречи с 2018 года и видим положительный эффект от них. За последние пять лет республика обеспечила положительную динамику объёма инвестиций. В экономику региона привлекли 2,3 трлн рублей, а пул наших инвестпроектов превышает 2 тысячи инициатив, – подчеркнул Радий Хабиров. – По итогам 2023 года объём капиталовложений вырос ещё на 100 млрд рублей и впервые достиг 620 млрд рублей.

Руководитель региона добавил, что обратная связь с инвесторами и учёт их пожеланий позволили упростить запуск новых проектов. В 2023 году в Башкортостане начала работать программа защиты и поощрения инвестиций. Её суть – в снижении требований к инициаторам проектов, а также сокращении сроков рассмотрения заявок.

– Представители бизнеса рассказали, какие бюрократические барьеры мешают им в работе. Мы учли пожелания инвесторов в параметрах новой программы, – сказал Радий Хабиров.

В результате пакет документов, необходимый для рассмотрения инвестиционных инициатив, сократился в девять раз, а решение о поддержке проекта теперь принимают в течение 30 дней с момента подачи заявки. Ещё столько же времени необходимо для выделения земельного участка с момента одобрения проекта Инвестиционным комитетом республики.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева высоко оценила темпы роста экономики региона.

– Башкортостан по объёму инвестиций в основной капитал входит в топ-15 регионов страны. А в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика занимает четвёртое место, – подчеркнула Светлана Чупшева. – Это свидетельствует об эффективной работе управленческой команды региона по созданию комфортных условий для предпринимателей.

Одним из масштабных проектов, безусловно, является Межвузовский студенческий кампус – уникальное научно-образовательное пространство для молодёжи. Уверена, в перспективе он станет точкой роста экономики и социальной сферы региона.

Первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на «Инвестчасе» рассказал о программе защиты и поощрения инвестиций. Он отметил, что с 1 июля 2023 года, когда начали действовать упрощённые требования по оформлению заявок на получение поддержки, в республике рассмотрели уже 73 инвестпроекта с общим объёмом вложений более 80 млрд рублей. По ним заключили 68 соглашений о защите и поощрении инвестиций.

Рустам Муратов также представил концепцию создания на территории Уфимского района Башкирско-белорусского индустриально-инвестиционного кластера. Этот проект позволит систематизировать работу с белорусскими партнёрами.

Так, уже сформировали пул потенциальных совместных проектов. Республика окажет поддержку в части строительства помещений для будущих заводов, которые возведут в короткие сроки под индивидуальные требования резидентов кластера. Кроме того, на преференциальной площадке планируют возводить арендное жильё для специалистов.

Вице-премьер добавил, что территория, на которой будут работать совместные предприятия, уже входит в состав особой экономической зоны «Алга».

Фото: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/175835.html