Прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России»

Конкурс проводится с 2017 года. За это время победу в нём одержали более 470 человек, из них шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро стали главами регионов, а десять – главами городов и муниципальных образований.

"Должен сказать, что (это уже пятый у нас выпуск) за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всём мире, наверное.", - сказал, в частности, Президент.

Подробнее - на сайте Кремля: http://kremlin.ru/events/president/news/73646

Фото: www.kremlin.ru