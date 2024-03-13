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13 Марта , 14:30

Прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России»

В пятом сезоне соревнований для управленцев победили 102 участника из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

Прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России»
Прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России»

Конкурс проводится с 2017 года. За это время победу в нём одержали более 470 человек, из них шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро стали главами регионов, а десять – главами городов и муниципальных образований.

 

"Должен сказать, что (это уже пятый у нас выпуск) за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всём мире, наверное.", - сказал, в частности, Президент.

Подробнее - на сайте Кремля: http://kremlin.ru/events/president/news/73646

Фото: www.kremlin.ru 

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