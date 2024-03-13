Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики

В первый день состоялись гонки классическим стилем. Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали:



1 место - Евгений Кожаев ( 5км, возраст 61-65)

1 место - Евгений Сафронов (7,5 км, возраст 41-45)

3 место - Владимир Петров (7,5 км, возраст 46-50)

3 место - Ольга Петрова (7,5 км, возраст 41-45)



Во второй день состоялись гонки свободным стилем. Победителями и призёрами стали:



1 место - Юлия Фролова (7,5 км, возраст 41-45) и Гульнар Закирова (5км, возраст 61-65)

2 место - Айгуль Андреева (10 км, возраст 18-30)

3 место - Яна Ишмуратова (7,5 км, возраст 31-35)



Также прошла эстафета, в которой стерлитамакская команда в составе Рустэма Гатауллина и Айгуль Андреевой стала победителем.



По информации комитета по физической культуре и спорту.