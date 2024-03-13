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13 Марта , 12:30

Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики

 В Уфе завершился  чемпионат РБ по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей.

Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики

В первый день состоялись гонки классическим стилем. Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали:


1 место - Евгений  Кожаев  ( 5км, возраст 61-65)
1 место - Евгений Сафронов  (7,5 км, возраст 41-45)

3 место - Владимир Петров  (7,5 км, возраст 46-50)
3 место - Ольга  Петрова (7,5 км, возраст 41-45)

Во второй день состоялись гонки свободным стилем. Победителями и призёрами стали:


1 место - Юлия Фролова  (7,5 км, возраст 41-45) и Гульнар Закирова  (5км, возраст 61-65)
2 место - Айгуль Андреева  (10 км, возраст 18-30)
3 место - Яна  Ишмуратова  (7,5 км, возраст 31-35)

Также  прошла эстафета, в которой стерлитамакская команда в составе  Рустэма Гатауллина и Айгуль Андреевой  стала победителем.

По информации комитета по физической культуре и спорту.

Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
Стерлитамакские лыжники продемонстрировали отличные результаты на уровне республики
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