Владимир Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента

Президент России Владимир Путин в преддверии трехдневного голосования на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам, подчеркнув, что итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.

Глава государства призвал россиян принять участие в голосовании.

«Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки: начнётся трёхдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярность выборов. Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие».

Единственным источником власти в России является народ, подчеркнул президент. Россиянам предстоит не просто отдать свой голос, а «твёрдо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее».

«Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости. У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченного, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас, — сказал, обращаясь к россиянам, Владимир Путин. — Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать своё избирательное право. Наша страна большая, и везде — в каждом городе, посёлке, селе — будут открыты избирательные участки».

Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии на предстоящих выборах президента Российской Федерации будет задействовано 3308 избирательных участков.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73650