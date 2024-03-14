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14 Марта , 16:11

В Межвузовском кампусе Уфы внедрят новый способ долговременного хранения информации в молекулах ДНК

В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ мирового уровня состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО «Рамстор», Уфимским университетом науки и технологий и Башкирским государственным медицинским университетом.

В Межвузовском кампусе Уфы внедрят новый способ долговременного хранения информации в молекулах ДНК
В Межвузовском кампусе Уфы внедрят новый способ долговременного хранения информации в молекулах ДНК

В торжественной церемонии приняли участие Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и генеральный директор федерального Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Целью соглашения является организация сотрудничества для реализации проекта «Олиготека. Новый способ долговременного хранения информации в молекулах ДНК с использованием олиготек», вошедшего в ТОП-100 идей Форума «Сильные идеи для нового времени».

С презентацией проекта выступили автор идеи о взаимодействии, лидер проекта Юлай Гиниятов и руководитель проекта доктор биологических наук Алексей Чемерис.

Олиготека – это новый способ долговременного хранения информации в молекулах ДНК с использованием олиготек. Преимуществами технологии авторы называют использование неприродных молекул ДНК, неподверженных ферментативной атаке, долговременное хранение данных, скрытую передачу данных и физическую невозможность доступа к ним дистанционно. Кроме того, олиготеку отличает оперативное извлечение хранимых данных - минуты и часы против нескольких суток для западных технологий. Данный проект будет полезен для использования в архивах, крупных библиотеках, дата-центрах, кредитных учреждениях, силовых ведомствах.

– Заключение трёхстороннего соглашения о взаимодействии на территории Межвузовского кампуса – еще одно из доказательств того, что эта новая инфраструктура необходима как единая среда для жизни, учёбы, науки и инноваций,  – говорит ректор Уфимского университета Вадим Захаров. – В рамках соглашения мы предоставим нашим новым партнерам свои лаборатории с уникальным оборудованием, которое позволит реализовать способ хранения информации в молекуле  ДНК. То есть совместными усилиями мы решаем очень важные актуальные задачи, стоящие перед современной наукой.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23297/

 

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