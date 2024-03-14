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14 Марта , 16:23

В Уфе стартовал региональный этап Всемирного фестиваля молодежи – фестиваль «Действуй!»

13 марта в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ прошел первый день регионального этапа Всемирного фестиваля молодежи фестиваль «Действуй».

В Уфе стартовал региональный этап Всемирного фестиваля молодежи – фестиваль «Действуй!»
В Уфе стартовал региональный этап Всемирного фестиваля молодежи – фестиваль «Действуй!»

Фестиваль «Действуй» — наследие Всемирного фестиваля молодёжи, которое передает его смыслы и миссию в регионах России. Республика Башкортостан стала одним из проводников ценностей и центром притяжения молодежи.

– Региональный этап фестиваля – это возможность стать частью истории мероприятия международного уровня. Кроме этого, образовательные площадки фестиваля помогут личностному развитию участников, а итоги стратегических сессий определят вектор дальнейшей работы молодежных и студенческих объединений, – отмечает председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодежной политике Вито Сабиров.

В первый день мероприятие посетили более 500 участников.

Программа фестиваля продолжится до 15 марта, подать заявку на заключительный день можно по ссылке

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23292/

 

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