За прошедшие сутки жители республики пополнили кошельки мошенников на 18 миллионов рублей

Сразу двое жителей республики обратились с аналогичными заявлениями о мошенничестве. Со слов потерпевших, в одном из мессенджеров им поступали предложения о дополнительном заработке. Собеседники представлялись якобы сотрудниками инвестиционной компании, своими убеждениями втирались в доверие заявителей и убеждали попробовать себя в новом деле.

Следуя указаниям мошенников, 37-летняя предпринимательница из г. Стерлитамака и 40-летний артист из Иглинского района на протяжении нескольких месяцев вкладывали кредитные денежные средства в размере 5 миллионов каждый в «выгодный проект», но своих дивидендов так и не получили.

В Отдел полиции №3 по г. Уфе обратился 62-летний местный житель. Мужчина отдал мошенникам 890 тысяч рублей личных накоплений под предлогом продления договора услуг сотовой связи. Как оказалось, накануне уфимцу поступил звонок якобы от мобильных операторов и сотрудников банка. Лжеспециалисты сообщили, что у пользователя в скором времени истекает срок действия абонентского номера, в связи с чем, заявитель может остаться без связи. Также лжебанкир сообщил об утечке персональных данных банковской карты горожанина, которыми смогли «воспользоваться третьи лица» и оформили на его имя кредит. Пенсионер доверился злоумышленникам и лишился крупной суммы.



МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Ни в коем случае не сообщайте свои личные данные и реквизиты своих карт. Будьте внимательны.



Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.