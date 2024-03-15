Экскурсия для будущих избирателей

Экскурсовод Неля Булатова знакомит ребят с выставками печатной графики, отвечает на их вопросы, а потом рассказывает будущим избирателям о том, как организован процесс выборов в Российской Федерации.

– Я считаю, что сегодняшние подростки должны видеть, что выборы проходят по всем правилам, ведь уже через несколько лет эти ребята сами получат право избирать, – говорит она. – Только что я провела экскурсию для учеников школы N 8, и уже на походе группа старшеклассников из лицея N 3.



На участке, расположенном в галерее, проголосовавших впервые ждут маленькие призы – набор канцелярских принадлежностей, среди которых оригинальная ручка с фонариком. Об этом рассказала председатель избирательного участка N 739 Лилия Ахметова.



А для избирателей, пришедших на выборы с детьми, приготовлены яркие воздушные шары. Обладателем одного из них стала 7-летняя Ясмин, которая пришла на выборы вместе с дедушкой Фандасом.



Марина ВОРОНОВА

Фото автора.