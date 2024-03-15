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15 Марта , 14:28

Экскурсия для будущих избирателей

В городской картинной галерее, где расположен избирательный участок N 739, многолюдно с самого утра – сюда приходят не только избиратели, но и группы школьников из городских школ, гимназий, лицеев.

Экскурсия для будущих избирателей
Экскурсия для будущих избирателей

 Экскурсовод Неля Булатова знакомит ребят с выставками печатной графики, отвечает на их вопросы, а потом рассказывает будущим избирателям о том, как организован процесс выборов в Российской Федерации.
– Я считаю, что сегодняшние подростки должны видеть, что выборы проходят по всем правилам, ведь уже через несколько лет эти ребята сами получат право избирать, – говорит она. – Только что я провела экскурсию для учеников школы N 8, и уже на походе группа старшеклассников из лицея N 3.


На участке, расположенном в галерее, проголосовавших впервые ждут маленькие призы – набор канцелярских принадлежностей, среди которых оригинальная ручка с фонариком. Об этом рассказала председатель избирательного участка N 739 Лилия Ахметова.


А для избирателей, пришедших на выборы с детьми, приготовлены яркие воздушные шары. Обладателем одного из них стала 7-летняя Ясмин, которая пришла на выборы вместе с дедушкой Фандасом.


Марина ВОРОНОВА
Фото автора.

Экскурсия для будущих избирателей
Экскурсия для будущих избирателей
Экскурсия для будущих избирателей
Экскурсия для будущих избирателей
Экскурсия для будущих избирателей
Автор:Марина Воронова
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