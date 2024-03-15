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15 Марта , 12:05

Международный эксперт из Болгарии – в прямом включении из ЦУР Башкортостана

Боян Стефанов Чуков – один из десяти иностранных наблюдателей, которые работают на избирательных участках Башкортостана в дни выборов Президента России.

 Сегодня международный эксперт из Болгарии – в прямом включении из ЦУР Башкортостана в программу «Салям» т/к БСТ.

Боян Стефанов Чуков имеет опыт работы наблюдателем на выборах в Узбекистане и Марокко. В нашей республике он впервые. Но чувствует себя здесь как дома.

В течение трех дней международные наблюдатели из Австрии, Шри-Ланки, Индонезии и других стран будут работать в разных городах и районах Башкортостана. Подробнее о задачах зарубежных экспертов – в нашем эфире.

Смотрите – и приходите голосовать. Напомним, выборы Президента России стартовали сегодня, 15 марта, и будут длиться до 17 марта, воскресенья. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

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