Сегодня международный эксперт из Болгарии – в прямом включении из ЦУР Башкортостана в программу «Салям» т/к БСТ.



Боян Стефанов Чуков имеет опыт работы наблюдателем на выборах в Узбекистане и Марокко. В нашей республике он впервые. Но чувствует себя здесь как дома.



В течение трех дней международные наблюдатели из Австрии, Шри-Ланки, Индонезии и других стран будут работать в разных городах и районах Башкортостана. Подробнее о задачах зарубежных экспертов – в нашем эфире.



Смотрите – и приходите голосовать. Напомним, выборы Президента России стартовали сегодня, 15 марта, и будут длиться до 17 марта, воскресенья. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.