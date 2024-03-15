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15 Марта , 14:51

Радий Хабиров в Стерлитамаке посетил концерн «Инмаш»

15 марта во время рабочей поездки в Стерлитамак Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил концерн «Инмаш». Предприятие производит высокоточные изделия для различных отраслей экономики в рамках программ импортозамещения.

Радий Хабиров в Стерлитамаке посетил концерн «Инмаш»
Радий Хабиров в Стерлитамаке посетил концерн «Инмаш»

Созданное в 2009 году на производственной базе завода высокоточных станков предприятие специализируется на изготовлении более 700 типоразмеров шарико-винтовых передач (ШВП) и транспортных винтов по заказу российских предприятий. Выпускаемую продукцию применяют в станкостроении, авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности.

С 2022 года концерн «Инмаш» реализует инвестиционный проект по строительству завода, который будет выпускать шарико-винтовые передачи. Речь идёт о расширении ассортимента и увеличении объёмов выпуска промышленной продукции, используемых в станкостроении. В сентябре 2023 года Инвестиционный комитет региона поддержал проект и предоставил инвестору меры государственной поддержки.

Во время рабочей поездки Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел действующие цеха и поинтересовался ходом реализации инвестпроекта. Заместитель генерального директора концерна Абдумалик Рахимов рассказал, что предприятие планирует ввести в эксплуатацию новое производственное здание, однако для дальнейшей эффективной работы необходимо подключение к инженерным сетям. Этот вопрос находится на стадии рассмотрения ресурсоснабжающей организацией.

Кроме того, «Инмаш» строит объект «Шоурум» для реализации продукции крупных промышленных предприятий Китайской Народной Республики в рамках действующего соглашения. Также в планах у концерна – строительство цеха по сборке токарных станков, восстановление сварочного производства и реконструкция бывшего административного здания.

Радий Хабиров поддержал эти инициативы и пригласил представителей компании на «Инвестчас», чтобы обсудить новые проекты.

По итогам посещения концерна «Инмаш» Глава Башкортостана высоко оценил динамику работы предприятия.

– Стерлитамак для нас – один из промышленно развитых городов. Металлообработка, обрабатывающая промышленность – очень непростой вид деятельности, – сказал Радий Хабиров. – В «Инмаше» работает молодая сильная команда, которая не останавливается на достигнутом. Ребята создали собственную конструкторскую базу, предусмотрели помещения для инженеров. Пригласил руководство «Инмаша» на «Инвестчас», рассмотрим там их очередные инициативы и предложения.

 

Источник: пресс-служба Главы Республики Башкортостан 

 

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