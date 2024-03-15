-5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Марта , 09:34

В Башкортостане стартовала акция РАХМАТ- 2024

Первые проголосовавшие на выборах Президента России в Башкортостане уже получили из рук волонтеров билеты, с помощью которых можно принять участие в розыгрыше* призов.

Он будет проводится в республике с 15 по 17 марта 2024 года. В списке призового фонда – смартфоны, ноутбуки, кофемашины, электросамокаты, сертификаты и множество других ценных подарков. Суперпризы акции – квартира в г. Уфе, автомобиль, а также отдых в Сочи и в санаториях Башкортостана. Для участия в розыгрыше нужно получить билет на выходе из избирательного участка, просканировать восьмизначный QR-код билета, который содержит ссылку на сайт розыгрыша – рахмат102.рф, и зарегистрировать его. Призы будут разыгрываться два раза в день. Вся информация о победителях и выигранных призах будет размещаться на сайте акции. Помимо QR-билетов на отдельных территориях – в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Сибай, Нефтекамск, Октябрьский, Кумертау, а также Бирском, Белорецком, Благовещенском, Туймазинском районах.

 

 

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru