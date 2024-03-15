В Башкортостане стартовала акция РАХМАТ- 2024

Он будет проводится в республике с 15 по 17 марта 2024 года. В списке призового фонда – смартфоны, ноутбуки, кофемашины, электросамокаты, сертификаты и множество других ценных подарков. Суперпризы акции – квартира в г. Уфе, автомобиль, а также отдых в Сочи и в санаториях Башкортостана. Для участия в розыгрыше нужно получить билет на выходе из избирательного участка, просканировать восьмизначный QR-код билета, который содержит ссылку на сайт розыгрыша – рахмат102.рф, и зарегистрировать его. Призы будут разыгрываться два раза в день. Вся информация о победителях и выигранных призах будет размещаться на сайте акции. Помимо QR-билетов на отдельных территориях – в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Сибай, Нефтекамск, Октябрьский, Кумертау, а также Бирском, Белорецком, Благовещенском, Туймазинском районах.