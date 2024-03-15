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15 Марта , 16:39

В создание станкостроительного кластера в Башкирии планируют инвестировать более 7 млрд рублей

Холдинг «СТАН» (входит в Госкорпорацию Ростех) создаст станкостроительный кластер на территории Башкортостана. Перспективы его создания обсудили Глава Башкортостана Радий Хабиров и управляющий директор Ростеха по станкостроению и особым проектам Семён Якубов во время посещения научно-производственного объединения «Станкостроение» (входит в СТАН) в Стерлитамаке.

В создание станкостроительного кластера в Башкирии планируют инвестировать более 7 млрд рублей
В создание станкостроительного кластера в Башкирии планируют инвестировать более 7 млрд рублей

Планируемый объём инвестиций в расширение станкостроительного производства превышает 7 млрд рублей. Проект, который рассчитан до 2028 года, предусматривает модернизацию и строительство мощностей по литью и сборке оборудования и будет реализован в два этапа.

Первый – строительство отдельного литейного производства – стартует уже весной 2024 года. Его возведут на базе новой компании «РТ-СТАНЛИТ», которая войдет в структуру СТАНа. Новый корпус разместят на участке общей площадью более 4 га, из которых порядка 15,5 тысячи кв. м займет непосредственно литейный цех. В нем будут производить отливку из серого и высокопрочного чугуна. Эти элементы применяют для изготовления станин в составе металлообрабатывающего оборудования. Мощность будущего цеха составит 5 200 тонн литья в год. На предприятие планируют дополнительно привлечь 237 специалистов. В литейный корпус, запуск которого намечен на 2026 год, планируют инвестировать свыше 3,5 млрд рублей.

Второй этап предусматривает расширение производственных линий НПО «Станкостроение» и стартует в 2027 году. На базе предприятия организуют новый механосборочный цех мощностью 120 станков в год. Его общая площадь составит 40 тысяч кв. м. Проект общей стоимостью более 4 млрд рублей также предусматривает модернизацию действующих линий и расширение производственной инфраструктуры объединения, в том числе создание логистического и выставочного центров, обновление инженерных и электрических сетей, строительство трансформаторной подстанции, коммуникаций и дорог.

– Это очень прорывной и амбициозный проект для нашей республики. Когда мы его реализуем, то станем крупнейшим производителем станков в Российской Федерации. Здорово, что предприятие вошло в контур корпорации Ростех, оно очень деятельно работает, – сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров. – Предложение Ростеха по строительству здесь литейного производства мы активно поддержали, уже провели переговоры с руководством госкорпорации. Новый цех будет обеспечивать все станкостроительные предприятия России. Это очень большая ответственность. По сути, мы закладываем будущее современного российского станкостроения.

– Станкостроительный кластер на территории Башкортостана будет сформирован к 2028 году и создаст в регионе условия для развития компетенций по качественному станочному литью и развитию кадрового потенциала. Планируемый объём инвестиций в проект со стороны государства, региона и корпорации – более 7 млрд рублей, – отметил управляющий директор Госкорпорации Ростех по станкостроению и особым проектам Семён Якубов. – Расширение станкостроительных мощностей в Башкортостане – это не только новые рабочие места и вклад в экономику региона, но и важный шаг, который способствует развитию станкостроения – одного из стратегически важных направлений для укрепления технологического суверенитета нашей страны.

Источник: пресс-служба Главы Республики Башкортостан 

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