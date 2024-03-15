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15 Марта , 14:04

В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая

На избирательном участке 690 (пр. Ленина, 37) оживление. Народ идёт сплошным потоком.

В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая

Мы беседуем с председателем участковой комиссии А.А. Потаповым:


- Чем вы объясните такую высокую явку?
- С 16 февраля по 6 марта мы провели домовой обход будущих избирателей. Знакомили с необходимой информацией.

У нас также сейчас проходят акции и конкурсы.

Люди голосуют за благоустройство той или иной общественной территории, принимают участие в акции "Рахмат",  конкурсе "Выбор в объективе". Всех участников ждут дорогие призы.
Ожидаем, что и в дальнейшие дни выборы пройдут слаженно и спокойно.

Фото автора.

В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая
Автор:Евгения Дьяконова
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