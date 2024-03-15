В Стерлитамаке явка избирателей необычайно высокая

Мы беседуем с председателем участковой комиссии А.А. Потаповым:



- Чем вы объясните такую высокую явку?

- С 16 февраля по 6 марта мы провели домовой обход будущих избирателей. Знакомили с необходимой информацией.

У нас также сейчас проходят акции и конкурсы.



Люди голосуют за благоустройство той или иной общественной территории, принимают участие в акции "Рахмат", конкурсе "Выбор в объективе". Всех участников ждут дорогие призы.

Ожидаем, что и в дальнейшие дни выборы пройдут слаженно и спокойно.





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