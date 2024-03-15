В Стерлитамакском политехническом колледже создали образовательный кластер

Учебное заведение с 70-летней историей прошло путь от техникума дорожного машиностроения до единственного в Башкирии ссуза станкостроительного направления.

Директор колледжа Марат Загидуллин рассказал, что в 2023/24 учебном году у них обучаются почти 1 300 студентов. Здесь готовят операторов станков с числовым программным управлением, автослесарей, электриков, IT-специалистов, лаборантов, сварщиков, аппаратчиков. Более 70 процентов выпускников колледжа в дальнейшем находят работу по выбранному профилю.

Глава Башкортостана осмотрел учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, оборудованные современной техникой, пообщался с преподавателями, мастерами производственного обучения и студентами.

– Считаю, что вы выбрали востребованные на рынке труда специальности, связанные со станкостроением. Это особенно важно с учётом активного развития отрасли, строительства новых предприятий. Они уже нуждаются в молодых профессиональных кадрах. Желаю вам получить все необходимые навыки, – сказал Радий Хабиров.

В 2022 году Стерлитамакский политехнический колледж в числе 70 ссузов России стал победителем конкурсного отбора федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря этому в 2023 году здесь создали образовательный кластер «Центр подготовки кадров для предприятий АО «Механика», закупили и установили современное оборудование, провели капитальный ремонт фасада и помещений учебного корпуса. На создание центра выделили 100 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн рублей из бюджета Башкортостана, а НПО «Станкостроение» передало станок стоимостью 48,8 млн рублей.

В рамках национального проекта «Образование» в колледже с 2022 года реализуют проект ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее», а в 2023 году учебное заведение стало победителем конкурса на грант Главы Башкортостана за достижения в области СПО в номинации «За лучшую организацию работы по взаимодействию с работодателями» в размере 1 млн рублей.

– Это, действительно, один из лучших колледжей. Здесь и техническая база хорошая. Осталось только общежитие подремонтировать, но они уже своими силами это делают, – резюмировал Радий Хабиров. – Всегда очень важно, чтобы у ребят была нормальная среда – комфортные общежития, места для спорта, отдыха и т.д. Студенты колледжей у нас – самые лучшие.

Фото с сайта glavarb.ru.