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15 Марта , 13:48

«Выборы будут одной из наших семейных традиций»

Семья Зайнуллиных пришла на избирательный участок N 740, расположенный в здании детской поликлиники N 4, в полном составе.

«Выборы будут одной из наших семейных традиций»
«Выборы будут одной из наших семейных традиций»

Алик и Альбина взяли с собой пятилетнего сына Линара.
– Мы хотим, чтобы выборы стали одной из наших семейных традиций, – говорят Зайнуллины. – Сын должен с детства видеть, что у его родителей активная гражданская позиция, ведь он – будущий избиратель.
Для пенсионерки Расимы Мусакаевой участие в выборах главы государства – тоже очень важное событие:
– Я всегда хожу на выборы. Считаю, что народ должен сам решать, кто им будет управлять.

Обстановка на участке спокойная, все вокруг доброжелательные, готовы помочь. Получила от волонтёров две пачки порошка и браслет «Рахмат». Студентка медколледжа Руфина Валишина измерила мне давление, сатурацию. Для меня, гипертоника со стажем, важно знать эти показатели. Спасибо всем за заботу!

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