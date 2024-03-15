«Выборы будут одной из наших семейных традиций»

Алик и Альбина взяли с собой пятилетнего сына Линара.

– Мы хотим, чтобы выборы стали одной из наших семейных традиций, – говорят Зайнуллины. – Сын должен с детства видеть, что у его родителей активная гражданская позиция, ведь он – будущий избиратель.

Для пенсионерки Расимы Мусакаевой участие в выборах главы государства – тоже очень важное событие:

– Я всегда хожу на выборы. Считаю, что народ должен сам решать, кто им будет управлять.

Обстановка на участке спокойная, все вокруг доброжелательные, готовы помочь. Получила от волонтёров две пачки порошка и браслет «Рахмат». Студентка медколледжа Руфина Валишина измерила мне давление, сатурацию. Для меня, гипертоника со стажем, важно знать эти показатели. Спасибо всем за заботу!

Фото автора.