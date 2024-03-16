Эксперт Александр Кобыскан комментирует ход выборов президента РФ

Что стоит отметить в первую очередь? Во всех регионах явка была достаточно высокой. В среднем около трети избирателей по всей стране уже сделали свой выбор. В трёх регионах (Чукотский автономный округ, Республика Тыва и Кемеровская область) явка уже превысила 60%. Как только открылись избирательные участки, на них сразу появились самые активные люди, желающие проголосовать. Стоит отметить, что личное голосование на УИКах по-прежнему остаётся очень важной традицией, особым ритуалом. Часто избиратели приходили на участки семьями или большими дружескими компаниями, делали предложения руки и сердца своим возлюбленным. В Башкортостане особое внимание к голосованию на участках связано ещё и с тем, что формат ДЭГ в регионе этой весной не применяется.



Не обошлось без традиционных атак на легитимность хода голосования. Это и фейки в соцсетях, основанные на вольной трактовке фотографий голосующих, и зафиксированные в разных уголках России попытки провокаторов совершить поджоги (5 случаев)и залить зелёнкой бюллетени в урнах (10 случаев). Всё это - ни что иное, как попытка украинских сил специальных операций дискредитировать выборы путем психологической обработки отдельных наших сограждан и подталкивания их к противоправным действиям. Создать картинку массового подрыва голосования у них не вышло, а то, что совершили провокаторы, обязательно получит правовую оценку, поскольку другие люди, чьи бюллетени лежали в урнах и были повреждены, потеряли возможность своего волеизъявления.



В целом, голосование прошло на хорошем организационном уровне. Стоит отметить и работу наблюдателей. В нашем регионе хочется отметить работу Общественной палаты Республики Башкортостан, подготовившей более 10 тысяч наблюдателей, и представителей политических партий и штабов кандидатов, также в свою очередь обеспечивших присутствие наблюдателей в муниципальных образованиях. Это в свою очередь позволяет обеспечить чистоту хода голосования и соблюдения избирательных прав граждан.