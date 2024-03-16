Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
- Выборы Президента России - это момент, когда каждый гражданин может проявить свою гражданскую ответственность и принять участие в формировании будущего своей страны. Это возможность выразить свою позицию и повлиять на политические процессы. Свой выбор я сделал, - поделился с нами член Молодёжной палаты при Государственном Собрании- Курултае Республики Башкортостан Альберт Гайнуллин.
Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
Волонтер, создатель проекта «Услышь глазами» Анна Халиуллина, директор Молодёжной лиги юга РБ КВН Игорь Когут - тоже выполнили свой гражданский долг.
Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».