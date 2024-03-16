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16 Марта , 12:07

Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны

- Выборы Президента России - это момент, когда каждый гражданин может проявить свою гражданскую ответственность и принять участие в формировании будущего своей страны. Это возможность выразить свою позицию и повлиять на политические процессы. Свой выбор я сделал, - поделился с нами член Молодёжной палаты при Государственном Собрании- Курултае Республики Башкортостан Альберт Гайнуллин.

Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны

Волонтер, создатель проекта «Услышь глазами» Анна Халиуллина, директор Молодёжной лиги юга РБ КВН Игорь Когут - тоже выполнили свой гражданский долг.

Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
Лидеры молодёжи Стерлитамака активно участвуют в выборах Президента нашей страны
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