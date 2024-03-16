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16 Марта , 10:48

"Мы голосуем за богатую и сильную страну"

К 8-ми часам избирательный участок 693 (Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара) был готов к приему избирателей.

"Мы голосуем за богатую и сильную страну"
"Мы голосуем за богатую и сильную страну"

И волонтеры Светлана Панкрац и Гульнара Басареева с раннего утра в боевой готовности. Они довольны результатами первого дня выборов. Рассказывают, что собрали максимальное число голосов за благоустройство нашего города. Мы очень этому рады, так как искренне любим наш Стерлитамак.

По словам секретаря УИК Альмиры Галиевны Нагаевой, в 1-й день был большой наплыв избирателей. Голосовали целыми семьями. Было много и совсем юных избирателей, которые голосовали впервые. В авангарде шли люди в возрасте. У всех было прекрасное настроение. Шли как на праздник.

На второй день ситуация не изменилась. С 8-ми часов люди шли и шли. На вопрос о значении выборов Зимфера Исмагилова ответила:"Я пришла выполнить свой гражданский долг. Мы все ответственны за настоящее и будущее страны."
Иван Семёнов:"Мы голосуем за богатую и сильную страну. Надеюсь и верю в это".


#ВыбираемПрезидента
#Башкортостан
#БашВыбор2024

Автор:Евгения Дьяконова
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