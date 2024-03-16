На выборах в Ишимбае побывали международные наблюдатели и эксперты

16 марта Ишимбай посетили иностранные электоральные эксперты и наблюдатели, приехавшие на выборы президента России. Наблюдателей пригласил ЦИК РФ, экспертов Общественная палата РФ. До этого гости побывали в Уфе, где они посетили избирательные участки.

В Ишимбае эксперты посетили несколько избирательных участков. Руководители избирательных комиссий показали международным наблюдателям, как проходит процедура голосования.

С журналистами пообщалась гость из Сербии. Генеральный директор Центра геостратегических исследований (г. Белград) Драгана Трифкович рассказала, что они работают в Башкирии уже второй день. Международный наблюдатель отметила спокойную и праздничную атмосферу – на участках звучит музыка, люди настроены доброжелательно и активно голосуют. Драгана Трифкович имеет опыт работы на выборах в странах Африки, Ближнего Востока, Европы и подчёркивает, что в России выборы организованы на высоком уровне и при этом прозрачные, открытые. В общем, настоящие демократические выборы. Важно, что они защищены от внешнего вмешательства.

– Я уже в четвёртый раз на выборах в России, – заметила Драгана Трифкович. – С каждым разом их организация совершенствуется. Такой опыт могут смело использовать другие страны. А вот в Башкирии я впервые. Какие впечатления? Здесь красивая природа, архитектура, люди доброжелательные, Главная особенность – многонациональность. Я с удовольствием познакомилась с башкирской культурой.

Источник: Газета "Восход"