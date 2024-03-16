На избирательном участке №685, который находится на базе Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа, проходят президентские выборы.
В первый день выборов сотрудники подготовили кабины для голосования, информационные стенды и поставили урны для бюллетеней. Члены участковой комиссии пересчитали бюллетени, поставили на них печать комиссии, сшили списки и подготовили избирательную документацию.На участке дежурит сотрудник полиции.
"Нельзя быть в стороне от таких важных дел"
Председатель участковой избирательной комиссии №685 Анатолий Серов Константинович отметил,что активность проявляют люди разных возрастов и это очень радует. По традиции для тех, кто проголосует, заготовлены подарки. Альберт Яппаров, пришедший отдать свой голос за кандидата в президенты РФ, не пропускает ни одни выборы: - От моего решения зависит многое. Таким образом я проявляю свою гражданскую активность. Нельзя быть в стороне от таких важных дел. В этом я консервативен и не изменяю своим принципам. Так воспитан, так поступают все в нашей семье.
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Альберт Яппаров, пришедший отдать свой голос за кандидата в президенты РФ, не пропускает ни одни выборы:
- От моего решения зависит многое. Таким образом я проявляю свою гражданскую активность. Нельзя быть в стороне от таких важных дел. В этом я консервативен и не изменяю своим принципам. Так воспитан, так поступают все в нашей семье.
Фотограф: Кузнецова Нелли