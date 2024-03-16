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16 Марта , 13:47

Общественный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента России в Давлеканово

Ольга Юдина работает на УИК 1718 в Давлекановском районе Башкирии.    

Общественный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента России в Давлеканово
Общественный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента России в Давлеканово

Общественный наблюдатель, журналист Ольга Юдина рассказала, как проходят выборы президента России в Давлеканово. По словам Юдиной, этот участок один из самых больших в Давлеканово. Он расположен на территории школы №7.

Общественный наблюдатель отметила, что выборы проходят в доброжелательной, спокойной атмосфере.  Интересно, что 15 марта многие избиратели специально пришли голосовать утром, чтобы проявить свою гражданскую позицию, а затем идти на работу. По наблюдениям Ольги, большая часть проголосовавших – это люди среднего возраста.

Источник: Молодёжная газета РБ

 

#ВыбираемПрезидента 

#Башкортостан 

#БашВыбор2024 

 

 

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