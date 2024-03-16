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16 Марта , 13:51

Политолог Сергей Семенов рассказал об особенностях избирательной кампании выборов президента России

Кандидат философских наук, доцент провел брифинг в общественном пресс-центре «Выборы президента России – 2024» в Уфе.

Политолог Сергей Семенов рассказал об особенностях избирательной кампании выборов президента России
Политолог Сергей Семенов рассказал об особенностях избирательной кампании выборов президента России

- Выборы президента проходят в России по новой формуле - в течение трех дней. Это дает возможность избирателям выбрать наиболее подходящее время, в связи с этим должна повыситься явка. На мой взгляд, это уважение по отношению к избирателю. Государство желает получить голос каждого, его мнение и позицию.

Семенов отметил, что главное в выборах – явка избирателей.

- Люди желают выразить свое мнение, принять участие в формировании власти. В целом все позиции объединены патриотической направленностью, но с разными вариантами предложенной реализации политического подхода.

Семенов прогнозирует, что явка будет большая, выше 70 процентов по стране. 

Политолог подчеркнул, что во многом выборы президента России важны в связи с тем, что Россия ведет сложную борьбу с объединенными силами западных стран. И сейчас как никогда большую роль играет настроение граждан, которые поддерживают позицию страны.

- Это выражение гражданских чувств по отношению к нашей стране и ее позиции в современных условиях, - сказал Сергей Семенов.

Источник: "Молодёжная газета РБ"

 

#ВыбираемПрезидента

#Башкортостан

#БашВыбор2024

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