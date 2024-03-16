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16 Марта , 11:10

Стерлитамаковцы приходят на выборы в национальном костюме

В избирательный участок #УИК749 пришла семья в национальном костюме! Блогер, общественный деятель и наблюдатель Артем Баймухаметов отметил, что такой подход показывает не только патриотизм избирателей, но и культуру нашего родного края и почитание традиций.

Стерлитамаковцы приходят на выборы в национальном костюме
Стерлитамаковцы приходят на выборы в национальном костюме

- Голосование продолжается, и мы ждём вас сегодня и завтра. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00, - напоминает блогер.

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