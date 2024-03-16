Стерлитамаковцы приходят на выборы в национальном костюме
В избирательный участок #УИК749 пришла семья в национальном костюме!
Блогер, общественный деятель и наблюдатель Артем Баймухаметов отметил, что такой подход показывает не только патриотизм избирателей, но и культуру нашего родного края и почитание традиций.
Стерлитамаковцы приходят на выборы в национальном костюме
- Голосование продолжается, и мы ждём вас сегодня и завтра. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00, - напоминает блогер.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».