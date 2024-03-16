В Башкирии международные наблюдатели рассказали, что их удивило в системе голосования России

В дни выборов президента России с 15 по 17 марта на избирательных участках страны будут работать наблюдатели из Белоруссии, Казахстана, Индонезии, Шри-Ланки, Австрии, Молдовы, Сербии, Гватемалы и Болгарии.

Ранее мы сообщали о том, что международных наблюдателей поразили масштаб и многонациональность Башкирии. Помимо этого, экспертов из других стран удивил тот факт, что при голосовании на дому к гражданину тоже выезжают общественные наблюдатели. Об этом в пресс-центре «Выборы президента России – 2024» в Уфе, рассказал член Общественного штаба по наблюдению за выборами Максим Беляев.

Источник: Молодёжная газета РБ

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