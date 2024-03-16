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16 Марта , 10:23

В Башкирии подвели промежуточные итоги акции РАХМАТ-2024 и определили победителей первого дня проведения акции

Напомним, акция РАХМАТ – 2024 проходит в республике с 15 по 17 марта.

В Башкирии подвели промежуточные итоги акции РАХМАТ-2024 и определили победителей первого дня проведения акции
В Башкирии подвели промежуточные итоги акции РАХМАТ-2024 и определили победителей первого дня проведения акции

В  ней уже приняли  участие несколько сотен тысяч жителей республики, которые зарегистрировали на сайте акции более 345 тысяч билетов.


В течение дня состоялось два розыгрыша. Среди победителей - 202 жителя республики. Они выиграли телевизоры, ноутбуки, роботы-пылесосы, планшеты и многое другое. Впереди еще два дня розыгрыша. В запасе у организаторов достаточно ценных призов и подарков.


Суперпризы будут разыграны на следующей неделе. Напоминаем, что это квартира, машина, путевки в санатории и отдых в Сочи.

В Башкирии подвели промежуточные итоги акции РАХМАТ-2024 и определили победителей первого дня проведения акции
В Башкирии подвели промежуточные итоги акции РАХМАТ-2024 и определили победителей первого дня проведения акции
В Башкирии подвели промежуточные итоги акции РАХМАТ-2024 и определили победителей первого дня проведения акции
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