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16 Марта , 07:30

В Стерлитамаке наградили лучших работников жилищно-коммунального хозяйства

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в большом зале администрации города прошла церемония награждения лучших работников этой отрасли.

В Стерлитамаке наградили лучших работников жилищно-коммунального хозяйства
В Стерлитамаке наградили лучших работников жилищно-коммунального хозяйства

Открывая торжество, глава администрации города Рустем Газизов поблагодарил всех за создание чистоты и комфорта в городе, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов. «От вашей работы зависит настроение людей, – отметил, в частности Рустем Фаритович. – Во многом благодаря вашему труду Стерлитамак остаётся одним из самых чистых, самых комфортных городов для проживания».

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в сфере жилищно-коммунального хозяйства более двадцати работников отрасли были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства ЖКХ Республики Башкортостан, администрации г. Стерлитамака и Совета городского округа.

Работников производства поздравили так же сотрудники Городского дворца культуры Глеб Радов, Лилия Ишембитова и Минигалей Хуснутдинов.

Фаяз Юмагузин

Фото: пресс-служба администрации г. Стерлитамак 

Автор:Фаяз Юмагузин
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