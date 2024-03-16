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16 Марта , 20:17

ВЫБОРЫ-2024: ИЗБИРАТЕЛИ ПЛЕТУТ МАСКСЕТИ

В Салавате второй день в фойе школы № 21, где находятся избирательные участки № 603, 606, 607, плетут маскировочные сети.

Педагоги, среди которых Роза Файзуллина, плетут маскировочные сети вместе со школьниками, а в дни выборов учат этому несложному процессу избирателей, которые проявляют инициативу.

— Это очень важное дело! Тепло наших сердец будет охранять наших выпускников, которые сейчас в зоне СВО, наших отцов, наших братьев, наших соседей — всех мужчин! А мы верим, что победа будет за нами! — уверена Роза Файзуллина.

Педагогический коллектив, который возглавляет директор Ольга Урванцева, помогает, чем может.

— Каждый человек должен приносить какую-то пользу. Это моя жизненная позиция. Вот сейчас идет СВО — как школьники могут помочь? Только сделать что-то своими руками. Мы поговорили с учениками и решили, что будем плести маскировочные сети и изготавливать блиндажные свечи, а младшие ребята — писать письма поддержки с рисунками. Помогаем тем, чем можем. Когда в отпуск приезжают из зоны СВО папы наших ребят, они приходят в школу, забирают то, что мы приготовим. Свечи очень важны бойцам. Вроде банка — а на самом деле это единственный способ согреть еду, осветить темноту вокруг, а масксети спасают жизни! Да, мы в тылу, но помогаем тем, кто нас защищает. У детей есть чувство сопричастности к важному и значительному. В прошлом году мы получили первый ответ от бойцов, который прочитали в каждом классе, в этом году получили уже несколько благодарностей с передовой. Вы знаете, о патриотизме можно долго говорить, но только когда становишься сопричастным к происходящему в стране, то начинаешь чувствовать себя частью Родины, — объясняет Ольга Урванцева.

А еще в школе печатают на 3D-принтере необходимые в зоне СВО детали, собирают гуманитарную помощь: приобретают фильтры для воды, кровоостанавливающие средства.

— Мы никогда не были в стороне от важных событий в нашей стороне. Во время пандемии преподаватель школы узнал о визорах — защитных экранах для врачей и предложил их делать в школе. Мы печатали ободки на 3D-принтере, крепили полоску пленки для ламината, и получались отличные экраны, которые передавали в больницы. Врачи были нам очень благодарны. Экраны гораздо эффективнее защищали от вируса и к тому же более комфортны, — добавляет Ольга Александровна.

Можно говорить, а можно задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы помочь в решении той или иной проблемы. Ответ на него всегда находится, и, как правило, тут не важны возраст, статус, материальный достаток, главное — желание.

Источник: Газета "Выбор"

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