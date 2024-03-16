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16 Марта , 14:30

Жительница Стерлитамака приняла участие в акции "Рахмат" и выиграла ноутбук

В первый день голосования Алия Кадырова решила прийти в избирательный участок N708, чтобы отдать свой голос за будущего Президента страны.

Жительница Стерлитамака приняла участие в выборах и выиграла ноутбук
Жительница Стерлитамака приняла участие в выборах и выиграла ноутбук

Призёр рассказала нам, что она пошла в избирательный участок со своим девятилетним сыном Тимуром:

- Он попросил меня взять его с собой на выборы. Ему было интересно, как проходит эта процедура. Конечно же, мы пошли вместе, потому что моё осознанное участие в выборах помогает формировать его гражданскую и политическую культуру. Я за светлое будущее наших детей.

По словам Алии, после голосования к ней подошли волонтеры, которые раздали браслеты и подробно объяснили правила участия в акции «Рахмат»:

- Мы пришли домой, зарегистрировались, и в течение дня нам поступил звонок с неожиданной новостью. Я даже не думала, что в первый день выборов мы что-то выиграем. Просто захотелось воспользоваться приятным бонусом.

Третьеклассник Тимур поделился с нами впечатлениями:

- Я попросил маму, чтобы мы быстро поехали в Уфу за подарком! Ноутбук мне в будущем очень пригодится!

Алия отметила, что очень приятно получать подарки за активную гражданскую позицию:

- Важен каждый голос. Выбирайте и побеждайте!

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