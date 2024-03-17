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17 Марта , 13:50

«Мне нравится помогать людям»

Валентин Васильев, волонтер, студент 2 курса Стерлитамакского межотраслевого колледжа. - Около двух лет я занимаюсь волонтерством. Мне нравится помогать людям. Горожане приходят в отличном настроении, на позитиве. Они с удовольствием принимают участие в голосовании от Общественной палаты за благоустройство городских территорий. Им важно, чтобы Стерлитамак тоже процветал и с каждым годом становился только лучше. Также мы рассказываем о республиканской акции «Рахмат».

«Мне нравится помогать людям»
«Мне нравится помогать людям»

Милена Хусаинова, волонтер, студентка колледжа СФ УУНиТ и Ангелина Хусаинова, волонтер, студентка Стерлитамакского химико-технологического колледжа помогают в избирательном участке N702:
- Это наш первый волонтерский опыт, который понадобится в дальнейших городских мероприятиях. Сначала было волнительно, так как выборы - это серьёзное событие для Стерлитамака и страны, но сейчас мы видим, что всё проходит спокойно. Избиратели идут сюда с хорошим настроением. Мы помогаем им участвовать в акции «Рахмат» и голосовать за благоустройство городских территорий.

Охранник Илгиз Талгатович Хайретдинов тоже поделился с нами впечатлениями:
-Избиратели всё идут и идут. Среди них я замечаю не только молодых людей, но многодетные семьи и пенсионеров. Сам я тоже пенсионер. Проголосовал в первый день выборов. Для меня участие в выборах значит больше, чем право. Я проголосовал, потому что являюсь гражданином своей страны.

Эльвира Рахимова, Регина Шангареева 

Фото Эльвиры Рахимовой

 

 

 

 

«Мне нравится помогать людям»
«Мне нравится помогать людям»
«Мне нравится помогать людям»
«Мне нравится помогать людям»
«Мне нравится помогать людям»
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