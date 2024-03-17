«Мне нравится помогать людям»

Милена Хусаинова, волонтер, студентка колледжа СФ УУНиТ и Ангелина Хусаинова, волонтер, студентка Стерлитамакского химико-технологического колледжа помогают в избирательном участке N702:

- Это наш первый волонтерский опыт, который понадобится в дальнейших городских мероприятиях. Сначала было волнительно, так как выборы - это серьёзное событие для Стерлитамака и страны, но сейчас мы видим, что всё проходит спокойно. Избиратели идут сюда с хорошим настроением. Мы помогаем им участвовать в акции «Рахмат» и голосовать за благоустройство городских территорий.

Охранник Илгиз Талгатович Хайретдинов тоже поделился с нами впечатлениями:

-Избиратели всё идут и идут. Среди них я замечаю не только молодых людей, но многодетные семьи и пенсионеров. Сам я тоже пенсионер. Проголосовал в первый день выборов. Для меня участие в выборах значит больше, чем право. Я проголосовал, потому что являюсь гражданином своей страны.

Эльвира Рахимова, Регина Шангареева

Фото Эльвиры Рахимовой