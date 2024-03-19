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19 Марта , 11:54

Глава Башкирии Радий Хабиров в канун своего юбилея дал эксклюзивное интервью телеканалу БСТ

20 марта в 20:00 на телеканале БСТ в эфир выйдет большое интервью с Главой Башкортостана Радием Хабировым, в котором многие факты о деятельности руководителя республики получат огласку впервые.

В разговоре с журналистом БСТ Дмитрием Каретко Глава региона вспоминает о самых непростых этапах своей жизни и затрагивает основные вопросы текущей повестки.


Радий Хабиров поделился мнением о наиболее резонансных событиях в современной истории Башкортостана: «горящий» Сибайский карьер, ситуация вокруг Шихана Куштау, пандемия коронавирусной инфекции.


Что заставляет Главу Башкортостана идти на серьезный риск для жизни? Насколько сложно руководителю республики принимать непопулярные решения, и каким образом Радий Хабиров причастен к «Крымской весне»?


Смотрите большое интервью с Главой Республики Башкортостан в день шестидесятилетия Радия Хабирова. 20 марта, в 20:00, только на БСТ.

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