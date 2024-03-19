Глава Башкирии Радий Хабиров в канун своего юбилея дал эксклюзивное интервью телеканалу БСТ

В разговоре с журналистом БСТ Дмитрием Каретко Глава региона вспоминает о самых непростых этапах своей жизни и затрагивает основные вопросы текущей повестки.



Радий Хабиров поделился мнением о наиболее резонансных событиях в современной истории Башкортостана: «горящий» Сибайский карьер, ситуация вокруг Шихана Куштау, пандемия коронавирусной инфекции.



Что заставляет Главу Башкортостана идти на серьезный риск для жизни? Насколько сложно руководителю республики принимать непопулярные решения, и каким образом Радий Хабиров причастен к «Крымской весне»?



Смотрите большое интервью с Главой Республики Башкортостан в день шестидесятилетия Радия Хабирова. 20 марта, в 20:00, только на БСТ.