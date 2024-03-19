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19 Марта , 11:36

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Уфе международный спортивный форум

Форум  «Россия — спортивная держава» пройдёт скоро в столице Башкирии по распоряжению российского Президента.

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Уфе международный спортивный форум
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Уфе международный спортивный форум

«Провести Международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре — октябре 2024 года в Уфе», — говорится в распоряжении главы государства.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить проведение этого форума. Правительству Башкирии рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», в том числе по финансированию расходов на эти цели из республиканского бюджета.

Распоряжение президента России вступило в силу со дня его подписания, с 18 марта 2024 года.

По информации ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".

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