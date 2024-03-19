Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Уфе международный спортивный форум

«Провести Международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре — октябре 2024 года в Уфе», — говорится в распоряжении главы государства.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить проведение этого форума. Правительству Башкирии рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», в том числе по финансированию расходов на эти цели из республиканского бюджета.

Распоряжение президента России вступило в силу со дня его подписания, с 18 марта 2024 года.

По информации ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".