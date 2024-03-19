Президент РФ Владимир Путин выступил на праздничном митинге-концерте

"От души всех приветствую, приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией!

Ровно десять лет назад здесь, на Красной площади, передвигаясь на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань.

Но Крым – это не только стратегически важная территория, это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди: севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", - сказал Президент в частности.

Подробнее на сайте Кремля: http://kremlin.ru/events/president/news/73670