Волонтёрский отряд "Путь к победе" благодарит за помощь жителей Стерлитамака

"Мы сердечно благодарим всех тех, кто принял участие в сборе средств на приобретение автомобиля для участников СВО. Благодаря вашей помощи автомобиль был успешно передан нашим ребятам. Это уже вторая машина, которую мы смогли помочь купить нашим участникам. Каждый ваш вклад приближает нас к победе и делает жизнь наших ребят безопаснее. Спасибо вам за доброе дело и поддержку! Вместе мы сила!"

Также всех желающих помочь военнослужащим приглашают в штаб отряда, который находится в микрорайоне Шахтау по улице Российской, 9 (ДПК "Буревестник").

Приходить можно в будние дни с 11.00 до 20.00 ч. В выходные - по согласованию с организаторами: https://vk.com/club225029905