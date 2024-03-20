Президент РФ Владимир Путин – о программе развития страны

«Самое главное – это народосбережение. Это помощь нашим семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей. Это воспитание молодого поколения. Всё это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики. Это ключевой вопрос нашего развития, база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы – технологического суверенитета, социального развития», – заявил Президент.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/73684