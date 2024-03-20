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20 Марта , 11:15

Состоялась рабочая встреча Главы Башкирии Радия Хабирова и председателя правления Сбербанка Германа Грефа

19 марта в Москве состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и планы дальнейшего сотрудничества.

Состоялась рабочая встреча Главы Башкирии Радия Хабирова и председателя правления Сбербанка Германа Грефа
Состоялась рабочая встреча Главы Башкирии Радия Хабирова и председателя правления Сбербанка Германа Грефа

Обсуждались совместные проекты в образовании, а также внедрение цифровых сервисов в сфере здравоохранения, в том числе на базе искусственного интеллекта.

Сбер является одним из ключевых партнеров в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы Башкортостана. Банк участвует в финансировании строительства жилья, крупных инфраструктурных объектов и предприятий на территории республики, оказывает поддержку среднему и малому бизнесу, наращивает объём кредитования сельхозпроизводителей в рамках госпрограмм.

Делегация Башкортостана также посетила с экскурсией кампус «Школы 21» от Сбера, где любой человек старше 18 лет может бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий. Проект активно масштабируется по стране, кампусы школы работают в девяти городах России.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/176068.html

 

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