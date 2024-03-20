В Стерлитамаке прошло совещание по профилактике мошеннических действий

20 марта в администрации города состоялась рабочее совещание по профилактике мошеннических действий с участием заместителя министра внутренних дел по РБ Артура Сайфуллина, главы администрации города Рустема Газизова, начальника УВД по г.Стерлитамаку Виктора Баёва, представителей правоохранительных служб, руководителей и сотрудников предприятий и организаций.

Как рассказал Артур Фаридович, в Башкирии около 50 процентов потерпевших составляют граждане от 35-60 лет. Почти четверть из них в возрасте от18 до35 лет. Чуть меньше тех, кому за 60. Две третьих составляют женщины. Среди видов мошенничества преобладают варианты «бессмертных» финансовых пирамид, когда потерпевшего заманивают перспективой лёгкого заработка, а также звонки от службы безопасности банка, операторов сотовой связи, сообщения с просьбой срочно дать в долг. В последнее время активизировались шарлатаны-экстрасенсы, опять звонки по лже-ДТП и другие.

Рустем Газизов обратился к руководителям учебных заведений с призывом усилить профилактическую работу среди молодёжи. Среди курьеров, работающих на жуликов по доставке денег, немало учащихся.

Увы, правоохранительные органы в раскрытии таких видов преступлений всегда будут в роли догоняющих. Только удаётся разработать один способ мошенничества, как появляется другой. Главным средством от мошенников остаётся бдительность граждан. Самое верное средство от подозрительных звонков – сбрасывать незнакомый номер. Подробнее о видах мошенничества, жертвами которых стали наши горожане, читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Фото: администрация ГО г.Стерлитамак