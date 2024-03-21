Какие социальные проекты нужны республике?

Бюджет Конкурса составляет 155,3 млн. рублей - самый большой среди Конкурсов, проводимых Фондом грантов Главы РБ в этом году.



Проект обязательно должен решать социальную проблему и помогать целевой аудитории. За годы проведения Конкурсов самыми популярными направлениями чаще всего становились «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта», «Культура и искусство», «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан».

Так, например, одним из победителей прошлого конкурса стала автономная некоммерческая организация «Институт абилитации», которая получила грант в направлении «Наука, образование и просвещение». Участниками проекта «Маршрут успеха» стали дети с длительным стационарным лечением в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», где профессиональные педагоги Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов проводили полезные занятия. Каждый ребёнок мог выбрать себе направление по душе - робототехника, ментальная арифметика, мультипликация, 3D-моделирование, школа блогера, шахматы, шашки, скорочтение, изобразительное искусство. Для подростков предусмотрели ещё и профориентационные встречи, а для родителей ребят в это время организовали консультации с психологом и занятия по йоге. Это позволило им восстановить свои физические силы и гармонизировать эмоциональное состояние.

О приоритетных проектах для республики рассказала заместитель председателя Конкурсной комиссии Фонда грантов Главы РБ, председатель Совета при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год в России Годом семьи, а Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров в послании Государственному Собранию — Курултаю РБ объявил 2024 год Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому важно уделить внимание поддержке семей с особенными детьми, людей с инвалидностью, организации их занятости, профессионального обучения, созданию доступной среды, социальной инфраструктуры, систем реабилитации и социализации. Также важным направлением социальных проектов остается поддержка участников СВО и членов их семей».Прием заявок на Конкурс продлится до 17.00 ч. 1 апреля 2024 года. Для участия в конкурсе НКО должна заполнить заявку на официальном сайте конкурса https://грантыглавы102.рф.

Ознакомиться с тематиками направлений, требованиями и условиями участия можно в Положении Конкурса на официальном сайте https://грантыглавы102.рф. Также в группе Фонда в социальных сетях размещены «Обучающие видео» и методические материалы по подготовке и подаче заявки.