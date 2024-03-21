Коротко о главном - пожар в многоквартирном доме

Казалось бы, что нового можно рассказать о мерах пожарной безопасности? И зачем столько раз повторять набившие всем оскомину правила? Но каждый новый пожар показывает, насколько простые граждане не подготовлены к действиям в чрезвычайной обстановке.

Немедленно вызовите пожарную охрану по телефону. Сообщите диспетчеру свой адрес, телефон, причину вызова. Набирайте с домашнего телефона 01, с мобильного – 112 или 101. Постарайтесь определить место горения и что горит. Позовите соседей. Действуйте сообща. Постарайтесь локализовать очаг пожара в самом его начале. Но при этом не забывайте о собственной безопасности.

Используйте любые подручные средства. Тушите не языки огня, а то, что горит. Если потушить пожар до прибытия пожарных не представляется возможным, как можно быстрее оповестите всех жильцов дома и выходите на улицу. Не пользуйтесь лифтом не только при пожаре, но даже при подозрении на возникновение возгорания. При пожаре спускайтесь только по лестничным маршам, в случае их задымления по наружным пожарным лестницам на балконах квартир. Не допускайте паники. В первую очередь эвакуируйте детей и престарелых. Закройте двери на этажах и межэтажных переходах, чтобы не допустить распространения дыма.

Включите пожарную сигнализацию и систему удаления дыма. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном направлении – снизу вверх. В случае сильного задымления эвакуационных путей оставайтесь в квартире. Даже один или два вдоха продуктов горения могут привести к отравлению и потере сознания. Не используйте в качестве защиты от продуктов горения мокрые тряпки и другие подручные средства. Надежно защитить вас могут только средства индивидуальной защиты фабричного производства. Герметизируйте входную дверь.

Встаньте у окна, сигнализируйте о месте вашего нахождения яркими предметами или светом электрического фонаря.

Начальник 40 ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан майор внутренней службы Евстигнеев А. А.