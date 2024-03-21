Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов Президента России
"Прошедшая кампания была напряжённой и крайне ответственной, ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы."
Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов Президента России
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