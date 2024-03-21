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21 Марта , 12:01

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов Президента России

"Прошедшая кампания была напряжённой и крайне ответственной, ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы."

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов Президента России
Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов Президента России

Подробнее - в видео: 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/73692

Фото: сайт Кремля.

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