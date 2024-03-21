Радий Хабиров дал большое интервью телеканалу БСТ

Руководитель региона рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на этом посту, а также сообщил факты, о которых до этого не знал никто.

Про работу своей команды

Как оценивает Радий Хабиров результаты работы своей команды? По словам руководителя республики, самое главное – видеть результаты.

Я не могу сказать, что все идеально. Но мы планомерно решаем проблемы и развиваем нашу республику. А это самая главная мотивация – когда ты видишь результаты своего дела. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О периоде жизни не в Башкортостане

Долгое время Радий Хабиров жил за пределами республики. Он работал в Администрации Президента России на посту мэра Красногорска. И все это время будущий глава региона скучал по своей родине.

У меня был период, когда я не жил в Башкортостане. Во взрослом возрасте переехал в Москву. Я тяжело это переносил. Для меня дом – то, что радует, то, ради чего стоит жить. Это правда, это не пустые слова. Через призму определенных переживаний я вот так воспринимал. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Почему Радий Хабиров так много внимания уделяет молодежи?

Не секрет, что Глава Башкортостана большое внимание уделяет молодежи. Он отмечает, что в этом есть сакральная цель: уже через некоторое время именно они будут управлять страной.

Безусловно, эта аудитория требует внимания к себе. У меня философия такая. На ребят я всегда смотрю с уважением как на людей, которые через какое-то время будут определять нашу жизнь. Не всякий может общаться с молодежью. С ними нельзя врать. С ними надо разговаривать как есть. Им надо многое разъяснять. То, что для нас понятно, для них непросто. В мире, где много лжи, молодым людям разобраться сложно. Я считаю, что это важнейшая составная часть моей работы. Много молодежи поступает в другие города. Я также прожил в Москве – это город непростой. Не все смогут обустроиться там. Поэтому я говорю: получите знания и приезжайте. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Про отношение Радия Хабирова к детям

Руководитель республики любит общаться в рабочих поездках с детьми. Совсем недавно он остановился завязать случайному мальчишке шнурки в Баймаке, а на Донбассе подарил школьнику на память свои часы.

Мне кажется, это естественная реакция нормального мужчины. Когда ты видишь ребенка, хочется что-то… обнять, приятное сделать. У меня у самого два сына растут. Смотрю на какого-нибудь десятиклассника и думаю: мой такой же будет. Через личное пропускаешь, будто твой ребенок. И этот паренек в Баймаке такой аккуратненький стоит, у него все повязано, застегнуто. А тут гляжу: на всю ширину пола раскиданы шнурки. А на Донбассе на детей смотреть – особое отношение. С этим парнем мы были в подразделении. Там техника стоит, и тут мирная картина: парнишка идет из школы, я его подзываю. Спрашиваю: у тебя родители есть? «Да, папа, мама». Такой оказался паренек шустрый. А у меня игрушек нет, я подарки ребят, ордена, медали вожу. Часы у меня были от главы республики. Потом ребята к нему ходили, спросили: «Ты часы-то носишь?» Он с удовольствием показал их. Мальчиков надо воспитывать, они – наше будущее. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Про участие Радия Хабирова в «Крымской весне»

В интервью телеканалу БСТ Радий Хабиров упомянул о своем вкладе в возращение Республики Крым в родную гавань.

Все-таки я на тот момент был специалистом определенных сфер. Я некоторым образом принимал участие в принятии тех решений, которые привели к таким последствиям. Это была не очень публичная работа. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Про скандал с Михаилом Прохоровым

В свое время в политических кругах разразился скандал: известный бизнесмен Михаил Прохоров обвинил Радия Хабирова в том, что тот вмешивается в работу его партии.

Он очень яркий человек и сильный как бизнесмен. В общественных проектах интересно двигался. По определенным причинам проект с его участием не состоялся. Тому есть определенные причины различного характера. Поскольку так сложилось, что я по роду своей компетенции имел к этому отношение, это послужило тому, что я был назван одной из причин. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Про руководство Красногорском

После работы в Администрации Президента Радий Хабиров стал мэром подмосковного Красногорска. Для него это было своеобразным вызовом: у города было много проблем, которые требовали молниеносного решения

Вхождение в Красногорск было непростым. У меня не было должного хозяйственного опыта. Я совершенно чужой человек для Красногорска. Это боевой город, жители знают свои права. Проблем было как всегда много. Я постоянно встречался с людьми. Не очень многие любят встречаться, потому что там пряники не раздают. И эмоции есть. Их надо погасить и дать четкий ответ: вот это мы сделаем, а вот это мы сделаем, но чуть позже. Я же туда пришел с политической работы, энергия была. Мне стало это просто интересно: парки, дороги, общение с людьми, тушение пожаров. Все дало очень хороший урок. Я вообще считаю, что человек при назначении на должность должен пройти муниципальную школу. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

День, когда Радий Хабиров понял, что вернется в Башкортостан

Глава региона вспоминает, что в октябре 2018 года решение о назначении на самую высокую должность в республике ему было озвучено буквально за пару часов. Это назначение стало для него настоящей неожиданностью: он не мог даже представить, что уже завтра отправится на родину.

Я откровенно скажу. Может быть, приоткрою эту завесу. Не было такого, что я задолго знал. Ничего не знал. В этом плане Администрация Президента работает безупречно. Я узнал об этом за несколько часов, это очень интересные методы. Но надо понимать, что до этих нескольких часов проводится всесторонняя аналитическая и кадровая работа. Это не было ожидаемо. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Рассчитывал ли Радий Хабиров вернуться в Башкортостан?

Так или иначе периодически в СМИ обсуждали слухи о возможном возвращении Радия Хабирова в республику. Правда, он сам, по его словам, на это не рассчитывал. Более того: период своей работы в Красногорске считает одним из самых счастливых моментов в жизни.

Нет, я вполне неплохо работал. Иногда с семьей сидим, разговариваем: мы считаем, что для нас это самые счастливые годы жизни. Вот этот год и семь-восемь месяцев (на посту руководителя Красногорска – прим. редакции). Там все понятно, не такие вызовы, которые здесь. Не такая публичность, просто сотрясающая: как на тарелке, на сковородке. Я так устроен: я сразу переживал, смогу ли я выполнить эту работу. У меня даже не было никаких мыслей, поэтому я не в готовом состоянии приехал. Я не знал, какая здесь обстановка, я не так часто ездил сюда. Я сюда входил, и с колес нужно было принимать решения. Поэтому вот такая быстрая школа. Я когда своих руководителей назначаю, первое, что говорю: курса молодого бойца у вас не будет. Вот мы вас назначили, доверили направление – всё, с первого дня сразу ответственность. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Об отношении к предыдущим руководителям республики

У Радия Хабирова сложилось особое отношение к предыдущим руководителям региона. Он подчеркивает, что к их работе необходимо относиться с уважением.

Я лично работал с Муртазой Губайдулловичем, а с Рустэмом Закиевичем мы только пересекались. С Муртазой Губайдулловичем главой администрации я работал 5 лет, хорошо понимал его личность со всеми его представлениями, успехами. Я эту личность уважал и очень им дорожил. Я счастлив, что перед его уходом за несколько дней мне удалось с ним пообщаться в больнице. Рустэм Закиевич долгие годы работал здесь, проводил вполне мудрую и спокойную политику. Есть проекты, которые я подхватил, есть проекты, которые я уже сам начинал. Считаю, что мы должны с уважением относиться к нашим руководителям. Но есть и третий руководитель, которого я для себя открыл, – Мидхат Закирович Шакиров. Я его даже живьем не видел, я тогда был студентом. Прочел несколько книг о нем. Это был очень сильный руководитель. И мы, на мой взгляд, должное ему не воздали. Крупные заводы формировались в этот период. Поэтому мы приняли решение – постараемся его отблагодарить. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О работе на посту Главы Башкортостана

Период работы Радия Хабирова в Башкортостане стал наиболее беспокойным периодом не только для самого Хабирова, но и для республики в целом.

Не мне оценивать мою работу. У нас есть люди, которые могут спокойно оценить работу мою и моей управленческой команды. Это самые беспокойные годы в жизни нашей республики. Я понимаю риски, я принимаю решение ради людей и в интересах людей. К этим испытаниям я внутренне готов. Самое главное было – переживания людей. С уважением отношусь к нашей республике, к нашим жителям. Сколько было событий! Это могло привести к разобщению общества. Но люди стали добрее. Хотя испытания порой человека ожесточают. Слава богу, этот период мы достойно проходим. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Ситуация в Сибае: зачем Радий Хабиров так часто ездил в Зауралье?

Тление карьера в Сибае стало первым испытанием для нового руководителя республики. В городе стало нечем дышать, в чатах поднималась паника, ни у кого не было понимания, как жить дальше. Именно тогда Радий Хабиров перешел на «ручное управление» ситуацией и стал ездить в столицу Зауралья максимально часто.

Проблема того требовала. В воздухе витало слово «эвакуация». Представьте, 60 тысяч человек эвакуировать. Это огромная проблема. Если пожар – его можно потушить. Если река – можно перегородить. А тут – воздух. Это была очень непростая ситуация. Я признателен инженерам и ответственной позиции УГМК. Мы закрыли шахты под котлованом, люди остались без работы, но мы решили эти вопросы. Второе – люди были переполошены сильно. Мы проводили встречи, было много криков, эмоций. Мы наладили систему объективного ежедневного оповещения о состоянии воздуха, чтобы люди понимали, что здесь не смертельно. Мы дали людям понять, что мы не бездействуем. В таких случаях самое главное – быть рядом с людьми. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О ситуации с коронавирусом в Башкирии

В период пандемии Радий Хабиров стал одним из первых руководителей регионов, который лично отправился в «красную зону», чтобы поддержать врачей и больных. Несмотря на критику со стороны общества, глава региона считает, что эта мера была необходима. Для этого перед посещением РКБ его научили надевать защитный костюм.

Пусть не складывается ощущение, что я безбашенный. Но это опять та ситуация, когда было принято правильное управленческое решение. Вы помните, у нас «полыхнул» РКБ? Пошло оттуда: «Спасите, мы погибаем». Чувствовалось, что руководители на тот момент теряют ситуацию из-под контроля. Что в этих случаях делается? Конечно, ты сам идешь туда. Для нас это был новый опыт, одеваться я не умел. Помню, тогда пригласили в комнату отдыха медсестру. Когда одевался, мне было страшно. Позвонил жене, предупредил: «Вот такая история, мне нужно было туда пойти». Со мной и оператор Ильшат шел. Я обратил внимание, когда он переодевался, у него пот ручьем шел, он очень волновался. Мы правда не знали, что это такое. Когда зашли в РКБ, очки сразу запотели. Там еще очень темно было. Был такой диссонанс, я захожу туда в этом облачении, а там три парня сидят играют в карты, уже переболели. Сотни наших молодых медсестер туда ходили каждый день. Бывали случаи, что врачи предохраняются, а в результате все равно заболевают. Я очень им благодарен. Врачебное сообщество проявило настоящую стойкость. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О ситуации на Куштау: какой урок получил Радий Хабиров?

Параллельно с пандемией в августе 2020 года под Стерлитамаком произошли протесты под Куштау. Местные жители были против разработки шихана для нужд содового производства. И вновь глава республики отправился решать эту проблему лично в самое пекло событий.

Это был большой урок для меня. Когда люди не согласны, не надо идти против народа. Там эскалация была довольно серьезная, ее надо было погашать. На тот момент единственное возможное было самому поехать и развести стороны. Я туда ехал, в душе было неспокойно. Я себе сказал: пока все оттуда не уйдут, сам с горы не уйду. Все, что я обещал, все сделал. Сам разговор был очень короткий. Люди меня услышали и разошлись. А дальше Президент России принял прекрасное решение. Сейчас компания национализирована и служит республике. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Звезда Героя России Шаймуратова. Как был решен этот вопрос?

Легендарный комдив Минигали Шаймуратов получил звание и звезду Героя России посмертно спустя почти 70 лет после смерти. Долгие годы Радий Хабиров, находясь на разных должностях, пытался восстановить справедливость, однако только в 2019 году ситуация сдвинулась с мертвой точки.

В жизни ничего не бывает просто так. Нужно было проникнуться судьбой генерала. Разведка, выполнение спецзаданий в Китае, работа в Кремле, формирование полка, прямая атака в бою. Он даже погиб 23 февраля 1943 года – в день той структуры, которой посвятил всю свою жизнь. Было очень много непонятных историй об обстоятельствах его гибели. Я был на месте его гибели, мы установили там бюст. Эта история завладела душой и сердцем. Мне говорили, что это невозможно, потому что история с наградными листами по Великой Отечественной войне уже закрылась. Тем не менее я сделал хороший альбом: личность, боевой путь. Я сам лично читал в архиве обращение Буденного в 1948 году на имя Михаила Калинина о том, что погиб комдив, «прошу поддержать просьбу народа Башкортостана». И подобные обращения шли все эти годы. Когда я был главой администрации Муртазы Губайдулловича, я в том числе в очередной раз направлял материалы на то, чтобы присвоить звезду героя. И осенью 2019 года была встреча, какое-то время я посвятил, рассказывая нашему Президенту эту историю. Я видел интерес у него в глазах. И тут он пишет визу главе администрации поддержать республику в этом вопросе – моей радости не было предела. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О памятнике Минигали Шаймуратову

Монументальный комплекс на Советской площади стал новой визитной карточкой Уфы. В момент его создания никто не предполагал, сколько смыслов в этот памятник будет заложено совсем скоро с началом специальной военной операции.

Это получился памятник не только личности генерала. Там же фамилии всех участников дивизии. Там в целом вся военная история на обелиске. В принципе, по факту получился памятник всем погибшим в боях за Родину. И памятник стал главной точкой для наших ребят, которые воюют. Многие ребята, которые возвращаются, возлагают там цветы. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О поддержке башкирских бойцов в зоне СВО

Не каждый регион так активно поддерживает своих бойцов, как Башкортостан. Радий Хабиров подмечает, что эта работа – вопрос приоритетов. На данный момент в условиях специальной военной операции нет более важной задачи, чем поддержка наших ребят.

Это личный выбор каждого. Каждый руководитель сам определяет приоритеты, потому что нельзя решить все проблемы сразу. Ты раскидываешь усилия и ничего не получается. Приоритеты мы определили: поддержка наших воинов, поддержка их семей, обеспечение обороноспособности страны. Разве есть что-то важнее, если десятки тысяч наших ребят воюют там? Разве есть что-то важнее, чем им помогать? Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О рабочих поездках в зону СВО

Поездка в зону боевых действий для главы региона – риск. Радий Хабиров побывал на передовой уже неоднократно. И каждый раз его поездка планируется до мелочей – так, чтобы руководитель республики смог как можно больше пообщаться с бойцами из Башкортостана.

Риска я боюсь. Я считаю, что не боятся только глупые люди. Никто не будет укорять, если я туда не поеду, все понимают, что глава должен заниматься республикой. Я не скрываю своей позиции, я во всех их базах данных, я для них - персонифицированный враг. А за врагами охотятся. Там всегда сложность какая, когда туда едешь: хочешь со всеми увидеться, обнять, но нельзя этого делать. Ты сам притягиваешь проблемы, вокруг тебя люди, пострадают люди. Всегда нужно умно делать. Очень мне помогает Азат Шамилевич (Бадранов – прим. редакции), он обстановку на месте знает. И никогда я не информировал, куда я еду. Ребята понимают, что к ним серьезно относятся, понимают серьезность их службы. Они очень радуются, когда встречают. Ничего не просят. Многие спрашивают, почему они потом опять туда едут? Просто там хорошо. Я оттуда всегда уезжаю, как из чистого места. Уважаешь – так уважаешь. Любишь – так любишь. Я приезжал на никах к нашему бойцу в Баймакский район, в некотором роде я спекулирую своей должностью. Это же приятно родным, приятно близким – глава республики приехал. Эту работу я буду продолжать, дай бог, пока это не завершится. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Об инциденте со сбежавшим военнослужащим в Уфе

Прошлым летом все СМИ облетела новость: в Уфе, на Нагаевском шоссе, сбежал задержанный военнослужащий. Мужчина с гранатой угрожал устроить взрыв и потребовал переговоров с Радием Хабировым. Глава республики отложил все свои дела, чтобы успокоить мужчину.

Там ситуация развивалась быстро. Он попросил, чтобы приехал глава. На этом можно быстро ставить точку. Я спросил, чей парень. Парень был одного из наших батальонов, которые я формировал. Понятное дело, я не знал этого человека, он наломал дров, угрожал взорвать сотрудников Следственного комитета. Я бы себя тогда не уважал, если бы не поехал туда. Парня мы уговорили, он отвинтил взрыватель. Но вы знаете, что он покончил с собой. Я сказал, что найду ему адвоката, поддержу его, готов был выступать поручителем в суде. Надо было спасти ему жизнь. Для меня он остался солдатом. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О хорошем в Башкортостане

Несмотря на многие испытания, в республике происходит и много хорошего. Радий Хабиров подмечает: за все эти годы в регионе (несмотря на ковид и многое другое) не было остановлено ни одной стройки.

Во мне сидит сильный оптимист. Я также оцениваю все, что мы делаем. При этом я всегда говорю, что вопросов, которые надо решить, очень много. Нужно взяться и планомерно, четко, спокойно их решать, дожимать эти проблемы. Само общество прошло испытания, сохранили темпы развития экономики. Мы не остановили ни одной стройки. Это позволяет нам говорить, что хорошего намного больше. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О дружбе с Беларусью и Казахстаном: почему эти отношения важны?

В последние несколько лет республика развивает сотрудничество с Беларусью и Казахстаном. Проводятся встречи первых лиц, открываются новые предприятия.

Абсолютно естественное объяснение. После 2022 года началось ясное понимание: если мы будем замыкаться в себе, точно что-то пропустим. Все логистические цепочки порвались. Эти поездки к чему привели? У меня сложились теплые отношения с Президентом Казахстана. Мы подолгу с ним общались, Казахстан ведет себя очень аккуратно на международной арене. Белорусы для нас – самый важный партнер. У нас на очереди несколько белорусских заводов. Приходят их инвестиции, технологии. И самое главное – мы чувствуем, что с нами хотят сотрудничать. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О развитии туристического потенциала Башкортостана

Невозможно не отметить стремительное развитие внутреннего туризма. Радий Хабиров отмечает, что нельзя не развивать туризм в таком красивом месте нашей планеты.

Туризм мы воспринимаем как очень важную отрасль экономики. Как не заниматься туризмом в такой благословенной республике? Даже Уфу посмотрите: площадь генерала Шаймуратова выполняет и туристическую функцию. Здесь важно приводить в порядок города. Никто не поедет в чумазый город. Никто никуда не поедет, если даже туалета и придорожного сервиса нет. Мы в прошлом году забрали самый большой объем субсидий в Российской Федерации на производство мест размещения 50 на 50. Появилось 44 глэмпинга и малых турбаз. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Насколько сложно Радию Хабирову даются потери близких людей?

За время работы в Башкортостане Радий Хабиров потерял много близких людей. Некоторые потери не забываются, раны не заживают.

У меня была какая-то обида: почему так происходит, что самых близких людей у меня судьба отбирает? Мы же похоронили Артура Фарвазовича Ахметханова, с которым мы учились. Мы познакомились в 1984 году в стенах университета, списывал у меня контрольные. Потеря Ульфата Мансуровича (Мустафина, экс-мэра Уфы – прим. редакции). Это рана, которая не зажила. А сейчас специальная военная операция, мы хороним наших ребят. Каждого погибшего мы пропускаем через себя. Очень жалко. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О родственниках погибших в зоне СВО бойцов

Регулярно Радий Хабиров навещает семьи погибших в зоне СВО ребят из Башкортостана. Каждая встреча – тяжелая история для руководителя республики.

Когда формируется программа поездки по районам, я попросил включать туда встречу с родителями или женами погибших. Это тяжелая история, я представитель власти. У меня не было ни одного случая, когда были излишние эмоции. Я всегда поражаюсь родителям наших погибших ребят, они всегда говорят: «Спасибо, Радий Фаритович». Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Что нужно Башкортостану?

Задумываясь о ближайшем будущем, Радий Хабиров отмечает, что приоритетная задача для него – старые «болячки». Невозможно обычного человека порадовать роскошными дворцами, если у него в собственном доме до сих пор протекает крыша.

У меня не было особой возможности посидеть и помечтать. Приведу пример: каждый год начали выделять в рамках капремонта 100 миллионов, потом 200, сейчас уже 400. Представьте, у нас есть в республике дома, где до сих пор еще течет крыша. Можно строить великолепные дворцы, но я считаю, будет справедливо, если мы залечим старые «болячки». Поднимем заборы, обеспечим водоснабжение. Людям что-то 10-15 лет обещали и не делали. Очень много энергии и усилий уходит именно на это. Давайте мы вот так базово наведем порядок. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Почему так много внимания уделяется парку «Патриот»?

Парк «Патриот» стал одним из самых масштабных проектов республики за последнее время. Это место стало точкой притяжения для школьников, которые приезжают сюда на военные сборы.

Мы сделали хорошее место, где маленькие мальчишки получают школу мужества. Они выезжают на пять дней, оказываются без родителей. Мы там создаем серьезную атмосферу любви, строгости и дисциплины. За эти дни нашим детям мы что-то полезное вкладываем. С первого дня, когда мы приступали к «Патриоту», я просил, чтобы там были хорошие условия. Там почти шестиразовое питание. Там же есть парк боевой техники. Там же начали формировать технику поверженного врага. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Считает ли Радий Хабиров себя счастливым человеком?

О том, что такое счастье, у главы региона понимание свое. Вне зависимости от всех вызовов, которые стоят перед руководителем Башкортостана, он считает себя по-настоящему счастливым человеком.

Безусловно. А почему мне не быть счастливым человеком? У меня замечательная семья, жена, дети растут. У меня интересная работа. Живу в прекрасное и очень интересное время, где каждый из нас может реализовать себя. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Что будет дальше?

У Башкортостана впереди много работы. Радий Хабиров открыл небольшую тайну – буквально на днях откроется долгожданный Восточный выезд. Уже началась работа над новыми нацпроектами. Все это – лишь вершина айсберга.