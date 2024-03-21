В Стерлитамаке прошла научно-практическая конференция «Старт в науку»

XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Старт в науку-2024», посвящённая 450-летию Уфы, прошла в школе № 21 г. Стерлитамака.

Участники конференции – учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и других регионов России, студентов учреждений среднего специального образования, педагоги.

Организаторы ВНПК «Старт в науку-2024» – Министерство образования и науки Республики Башкортостан, Отделение Российского исторического общества по Республике Башкортостан, отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий и средняя общеобразовательная школа № 21.

Перед открытием конференции её участники побывали на VR-экскурсии, посвящённой памяти жителей деревни Хатынь, сожжённой фашистами 81 год назад, – 22 марта 1943 года. Организовал её кандидат исторических наук Марат Тикеев.

На пленарном заседании участников конференции поприветствовала директор школы № 21, кандидат исторических наук Татьяна Геннадьевна Сиротина. Она зачитала обращение председателя Совета отделения Российского исторического общества в Республике Башкортостан, директора Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ Марата Хамитьяновича Марданова. С приветственным словом выступила декан исторического факультета СФ УУНиТ, кандидат исторических наук, доцент Наталья Степановна Мысляева.

После торжественного открытия члены жюри прослушали доклады юных исследователей, а педагоги приняли участие в работе круглого стола.

Фото Эллины Кокуриной