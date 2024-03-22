Более 1,5 миллионов рублей отдали мошенникам жители республики за прошедшие сутки

В Отдел полиции №4 по г. Уфе обратилась 75-летний преподаватель психологии одного из учебных заведений города. Женщина рассказала, что в мессенджере ей поступило сообщение якобы от руководителя. В разговоре шла речь о том, что сотрудники правоохранительных органов в скором времени свяжутся с заявительницей. Женщина поверила звонившим аферистам, которые сообщили ей об утечке персональных данных. По указаниям «специалистов» уфимка отправилась в банк для оформления кредита. Полученные средства в размере более 600 тысяч рублей заявительница отправила на продиктованные счета.

Жительницы Янаульского и Кигинского района попались на уловку мошенников под предлогом сохранения денежных средств. В одном из мессенджеров женщинам поступили сообщения якобы от сотрудников банка. Лжесотрудники сообщили о том, что их банковский счет был взломан злоумышленниками и необходимо срочно предотвратить мошеннические действия. Собеседник предложил свою помощь и убедил потерпевших подключить функцию демонстрации экрана. Доверившись «специалисту» заявительницы выполнили указания. Находясь под постоянным контролем звонившего,43-летняя жительница Кигинского района оформила кредит на сумму 619 тысяч рублей, а 36-летняя жительница Янаульского района оформила кредит в размере 980 тысяч рублей, после чего перевели их на указанный счет мошенника.

27-летняя уфимка благодаря бдительности мужа смогла сохранить сбережения в размере 500 тысяч рублей. Как рассказала заявительница, ей поступил звонок от сотрудников правоохранительных органов и банка. Звонившие сообщили о том, что женщине необходимо оформить кредит для предотвращения денежного перевода. Горожанка заподозрила неладное и сообщила о разговоре своему мужу, который убедил ее в том, что она общается с мошенниками.

По данным фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела.

Уважаемые граждане! Не переводите деньги незнакомым людям. Если вам по телефону предлагают инвестировать на кредитные деньги и гарантируют прибыль – скорее всего это мошенники. Бросьте трубку и не реагируйте на сомнительные предложения. Осведомленность и бдительность – лучшая защита от мошенничества.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан