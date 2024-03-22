В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

Сейчас проводятся превентивные мероприятия, такие как чернение льда, распиловка, взрывные работы. Постепенно идет понижение уровня воды на водохранилищах. Определены 62 затороопасных участках, которым будет уделено особое внимание. С теми гражданами, которые проживают в местах возможного подъема воды проводятся разъяснительные беседы.

Подготовлены 276 пунктов временного размещения. Ситуацию держим на контроле. Осуществляем ежедневный мониторинг водных объектов. 15 марта проведен смотр сил и средств Уфимского звена БТП РСЧС, сейчас такие же смотры проводятся во всех городах и районах. В готовности к реагированию порядка 11000 человек и 3000 единиц техники

Традиционные МО, которые попадают в зону подтопления:

Город Уфа, Уфимский, Иглинский, Белорецкий, Бижбулякский, Миякинский, Архангельский, Дуванский, Кармаскалинский.