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22 Марта , 12:15

В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

Подготовка к весеннему половодью начинается заблаговременно, еще осенью организуются берегоукрепительные работы, расчистка русел рек.

В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью
В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

Сейчас проводятся превентивные мероприятия, такие как чернение льда, распиловка, взрывные работы. Постепенно идет понижение уровня воды на водохранилищах. Определены 62 затороопасных участках, которым будет уделено особое внимание. С теми гражданами, которые проживают в местах возможного подъема воды проводятся разъяснительные беседы.

Подготовлены 276 пунктов временного размещения. Ситуацию держим на контроле. Осуществляем ежедневный мониторинг водных объектов. 15 марта проведен смотр сил и средств Уфимского звена БТП РСЧС, сейчас такие же смотры проводятся во всех городах и районах. В готовности к реагированию порядка 11000 человек и 3000 единиц техники

Традиционные МО, которые попадают в зону подтопления:

Город Уфа, Уфимский, Иглинский, Белорецкий, Бижбулякский, Миякинский, Архангельский, Дуванский, Кармаскалинский.

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