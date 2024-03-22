В программе "Салям" на телеканале БСТ в прямом эфире состоялся розыгрыш суперпризов!

Сертификат на санаторно-курортное лечение и отдых в санатории Республики Башкортостан выиграл билет N БА-133339.

Сертификат на семейный отдых в г. Сочи выиграл билет N БА-113814

Автомобиль "Нива" выиграл билет N АШ-130108

Автомобиль "Нива" выиграл билет N АС-022322

Квартиру в ЖК "Novaland" выиграл билет N АФ-021333

Мы поздравляем счастливых обладателей выигрышных билетов. Организаторы акции свяжутся с вами в ближайшее время!

Друзья! Тем, кому удача ещё не улыбнулась, ещё может повезти. Сегодня в 12.00 состоится дополнительный розыгрыш призов, в состав которых войдут ещё одна путевка на отдых в г. Сочи, отдых в санаториях Республики Башкортостан и другие призы. Его трансляцию вы сможете увидеть в группах ВК и ТГ нашей акции.