В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений

На повестке дня рассмотрели вопросы, касающиеся религиозной обстановки в городе и республике, обсудили подготовку к праздникам Ураза-байрам, Дню поминовения и почитания, а также Пасхе.

В ходе своего выступления Ильгиз Еналиев поделился данными о численности прихожан в религиозных конфессиях, а также о количестве функционирующих и строящихся храмов в Стерлитамаке и всей Башкирии.

Относительно проведения праздника Ураза-байрам было принято решение ограничиться только религиозными обрядами. Сабантуй и другие праздничные мероприятия перенесли на время празднования Курбан-байрама, когда погодные условия станут более приятными.

Также в ходе заседания рассмотрели конструктивные предложения по организации Дня поминовения и праздника Пасхи, чтобы сделать их более запоминающимися и значимыми.

Фото Тамары Андреевой.