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22 Марта , 19:04

В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений

22 марта в администрации города состоялось заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений при администрации городского округа города Стерлитамака, в котором приняли участие духовные лидеры города, представители правоохранительных органов и СМИ.

В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений

На повестке дня рассмотрели вопросы, касающиеся религиозной обстановки в городе и республике, обсудили подготовку к праздникам Ураза-байрам, Дню поминовения и почитания, а также Пасхе.

В ходе своего выступления Ильгиз Еналиев поделился данными о численности прихожан в религиозных конфессиях, а также о количестве функционирующих и строящихся храмов в Стерлитамаке и всей Башкирии.

Относительно проведения праздника Ураза-байрам было принято решение ограничиться только религиозными обрядами. Сабантуй и другие праздничные мероприятия перенесли на время празднования Курбан-байрама, когда погодные условия станут более приятными.

Также в ходе заседания рассмотрели конструктивные предложения по организации Дня поминовения и праздника Пасхи, чтобы сделать их более запоминающимися и значимыми.

Фото Тамары Андреевой. 

 

В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
В Стерлитамаке прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений
Автор:Фаяз Юмагузин
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